وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن المركبة الفضائية تنقل ثلاثة من رواد الفضاء على متنها في رحلة استكشافية طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية.. مشيرة إلى أن المركبة انفصلت عن الصاروخ "سويوز - 1.2 أ" وبدأت رحلتها المستقلة إلى المحطة.
وأشارت إلى أنه من المخطط أن تقترب المركبة من المحطة الدولية في مدة ثلاث ساعات وسبع دقائق أي عند الساعة 8:52 بتوقيت جرينتش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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