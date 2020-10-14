أرمينيا تسجل 1058 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، تسجيل 1058 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 58 ألفا و624 حالة.

ونقلت صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن الوزارة أن 395 شخصا تعافوا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 46 ألفا و713 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 1039 شخصا بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 311 حالات.

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