أذربيجان تقصف موقعا لإطلاق الصواريخ في أرمينيا.. وعلييف يتوعد أي دولة تعترف بـ كاراباخ

أعلنت أذربيجان، اليوم الأربعاء، أنها قصفت موقعا لإطلاق الصواريخ في إرمينيا، كما قصفت القوات معدات عسكرية أرمنية داخل أراضي أرمينيا في ضربة وصفتها بالاستباقية.

وحذر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأربعاء، من أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية فورا مع أي دولة تعترف باستقلال إقليم قره باغ.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدعلييف، مواصلة العمليات العسكرية في إقليم ناجورني كاراباخ.

وقال مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، إن التزام أرمينيا بالهدنة الإنسانية يعد نفاقا واضحا.

وأضاف حاجييف في تصريحات على حسابه بموقع "تويتر" أن مدينة تارتار تتعرض منذ الصباح لقصف مدفعي شديد من قبل القوات الأرمينية. بينما نفت وزارة الدفاع الأرمينية، استهداف المدينة.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان لها إن "القوات الأذربيجانية ضربت معدات عسكريا داخل الأراضي الأرمنية، وذلك لمجرد افتراضها أن هذه المعدات قد تقصف مدنا أذربيجانية"، محذرة من أن "القوات الأرمنية تحتفظ بالحق في استهداف أي منشأة عسكرية في أذربيجان".

وكانت سلطات كاراباخ، أعلنت اليوم الأربعاء، شن أذربيجان قصفًا على عدة قطاعات في الإقليم.

وناشد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أرمينيا وأذربيجان الالتزام بالهدنة في كاراباخ.

يأتي ذلك بعد انتهاك الهدنة في كاراباخ، وتبادل أرمينيا وأذربيجان، الاتهامات بشن هجمات بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار إثر مفاوضات طويلة جرت في موسكو بعد أسبوعين من صراعات عنيفة وقعت في إقليم كاراباخ.