بيان ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشأن المسار الدستوري

باستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، التقى في القاهرة خلال الفترة من 11-13 أكتوبر 2020، ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة المقبلة.



واتفق الحاضرون جميعا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، وجرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة، وحثت البعثة الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقيه تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

وقد أبدى الطرفان الليبيان مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعرب الوفدان عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب الليبي حوارا مجتمعيا للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدما في المسار الدستوري.