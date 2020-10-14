قناة فرنسية: الإليزيه يدرس فرض حظر تجول من 8 مساء فى باريس

وأوضحت القناة، أن لقاء الرئيس سيستمر لنحو 45 دقيقة، وأن قبل اتخاذ قرار الحظر المحتمل، هناك ثلاثة عناصر تقلق الحكومة الفرنسية وهى القبول الاجتماعى لهذا النوع من الإجراءات والجانب القانونى مع احتمال تعرضه للرقابة من قبل المجلس الدستورى، والأثر الاقتصادى الذى سيشمل المطاعم والمسارح ودور السينما وكذلك سيارات الأجرة.
أضافت: "لا تزال هناك اجراءات أخرى مطروحة مثل إغلاق المتاجر ومنع المنشآت من استقبال الجمهور أو خفض عدد الاشخاص فى التجمعات".
كان عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى فرنسا ارتفعت إلى 798 ألفا و257 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس.
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