وأفادت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الأربعاء - بارتفاع حصيلة الوفيات إلى 110 آلاف و586 شخصا، بعد تسجيل 730 وفاة خلال 24 ساعة. ووفقا للوزارة يبلغ عدد الحالات النشطة فى البلاد حاليا 826 ألفا و876 شخصا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل أكثر من 63 ألف إصابة بـ كورونا خلال يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.