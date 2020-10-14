إصابة زوجة وزير العمل الأمريكى بفيروس كورونا

وقالت وزارة العمل - بحسب قناة "سى إن بى سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن تريش سكاليا تعانى من أعراض خفيفة إلا أنها بحالة جيدة، مشيرة إلى أن سكاليا نفسه ثبتت سلبية إصابته بالفيروس وليس لديه أعراض.
وأشارت القناة إلى أن سكاليا وزوجته كانا من بين حضور الاحتفال الذى تم فى البيت الأبيض ورشح فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسميا القاضية "إيمى كونى باريت" لتحل محل القاضية الراحلة "روث بادر جينسبرج" فى المحكمة العليا الأمريكية، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تريش سكاليا أصيبت بالفيروس فى هذا الحدث أم لا حيث أصيب العديد من الأشخاص الحاضرين من بينهم ترامب وزوجته ميلانيا.
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