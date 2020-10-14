إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، عن وجود خلافات بين بلاده وتركيا بشأن قضية قره باغ؛ مؤكدًا أن موقف موسكو يتعارض مع موقف تركيا بشأن الحل في إقليم كاراباخ.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال لافروف إن روسيا لم تصف تركيا حليفا استراتيجيا مقربا بل شريكا استراتيجيا، مشددًا على ضرورة أن "تكون تصرفات تركيا في قره باغ شفافة مثلما كانت في سوريا".

وأضاف وزير الخاريجة الروسي أن هناك فرصة للحل بين أرمينيا وأذربيجان تشمل نشر قوات أممية ومراقبين عسكريين روس في منطقة قره باغ، موضحا أن هذه الخطوة لا يمكن اتخاذها إلا بالتنسيق مع أرمينيا وأذربيجان.

وشدد لافروف اليوم، الأربعاء، في حوار مع عدة وسائل إعلام روسية كبرى، على ضرورة نشر قوات لحفظ السلام في قره باغ، قائلا: "تعتقد موسكو أنه يجب نشر مراقبين روس في قره باغ لكن القرار النهائي يعود إلى طرفي النزاع".

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى ضرورة عقد لقاءات فورا بين أرمينيا وأذربيجان على مستوى العسكريين بغية وضع آليات للتأكد من سريان الهدنة في منطقة قره باغ.