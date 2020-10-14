للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، سجلت السلطات 14231 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 1340409 حالة.

فيما رصدت السلطات الروسية، وفاة 239 حالة وفاة جديدة خلال نفس التوقيت، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23205.

وكان مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة بوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينسبورج، أعرب أمس عن أمله في أن يتم توفير ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك- V" للتداول المدني بحلول نهاية نوفمبر أو أوائل ديسمبر 2020.

وقال جينسبورج: "نأمل أنه بحلول نهاية شهر نوفمبر - بداية شهر ديسمبر القادمين سيتم تسليم ملايين الجرعات من اللقاح للتداول المدني كل شهر".

وأضاف: "يمكن الافتراض أنه في غضون 10-12 شهرا سيكون من الممكن تطعيم عدد كافٍ من الروس لإنشاء مجموعة محمية من السكان".