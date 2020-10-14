مستشفيات خاصة في الأردن : افحص كورونا وانت في سيارتك

جى بي سي :- باشرت مستشفيات خاصة في الاردن فحص الراغبين بمعرفة اصاباتهم بكورونا من عدمها ، باشرت باجراء عمليات الفحص من داخل السيارات الخاصة .

ولا يتطلب من الذي يجري عليه الفحص النزول من السيارة حيث يتم فحصه وهو داخلها و تخرج النتيجة خلال 24 ساعة .

وقد بدأت المستشفيات الخاصة ببث دعاية لدى الاردنيين تروج لهذه الطريقة من الفحوصات تحت شعار افحص كورونا وانت بسيارتك .

وقالت هذه المستشفيات في اعلانها :

افحص وانت في سيارتك ,,, لا تحتاج الاختالاط في الاخرين ... اصدار شهادة خلو من كورونا ... معتمد للمسافرين .