وفيما يخص نشاطات أنقرة بالمتوسط، أكد دندياس، أنها تمثل خرقا لمواثيق الأمم المتحدة، معربا عن استعداد بلاده للحوار مع تركيا على أساس حسن الجوار ومبدأ احترام السيادة.
وكانت أنقرة قد أرسلت السفينة أوروتش رئيس إلى منطقة متنازع عليها قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل التركى يوم الإثنين، فى خطوة وصفتها اليونان بأنها "تصعيد كبير" فى نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية فى موارد النفط والغاز بالمنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان: تركيا تسببت فى المزيد من الاضطرابات بالمنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.