اليونان: تركيا تسببت فى المزيد من الاضطرابات بالمنطقة

وفيما يخص نشاطات أنقرة بالمتوسط، أكد دندياس، أنها تمثل خرقا لمواثيق الأمم المتحدة، معربا عن استعداد بلاده للحوار مع تركيا على أساس حسن الجوار ومبدأ احترام السيادة.

وكانت أنقرة قد أرسلت السفينة أوروتش رئيس إلى منطقة متنازع عليها قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل التركى يوم الإثنين، فى خطوة وصفتها اليونان بأنها "تصعيد كبير" فى نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية فى موارد النفط والغاز بالمنطقة.