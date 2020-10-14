وقال لافروف، إننا نعارض الدعم العسكرى التركى لأذربيجان ضد أرمينيا، مؤكدا أن الحل العسكرى لأزمة ناجورنى قره باغ أمر غير مقبول، وأن هناك فرصة للحل بين أرمينيا وأذربيجان تشمل نشر قوات أممية.
كما طالب لافروف، تركيا بالكشف بشفافية عن حقيقة دورها فى نزاع ناجورنى قره باغ، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: على تركيا أن تكشف بشفافية حقيقة دورها فى نزاع قره باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.