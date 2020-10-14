لافروف: على تركيا أن تكشف بشفافية حقيقة دورها فى نزاع قره باغ

وقال لافروف، إننا نعارض الدعم العسكرى التركى لأذربيجان ضد أرمينيا، مؤكدا أن الحل العسكرى لأزمة ناجورنى قره باغ أمر غير مقبول، وأن هناك فرصة للحل بين أرمينيا وأذربيجان تشمل نشر قوات أممية.

كما طالب لافروف، تركيا بالكشف بشفافية عن حقيقة دورها فى نزاع ناجورنى قره باغ، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.