أفغانستان تلغي بعض الرحلات الجوية نتيجة تزوير نتائج اختبارات كورونا

ألغت هيئة الطيران المدني في أفغانستان عددا من الرحلات الجوية ، عقب حادثة تزوير عدد من المعامل الطبية في العاصمة كابول وثائق فحص ألغت هيئة الطيران المدني في أفغانستان عددا من الرحلات الجوية ، عقب حادثة تزوير عدد من المعامل الطبية في العاصمة كابول وثائق فحص كورونا



وأرسلت الهيئة خطابا إلى وزارة الصحة العامة - وفقا لوكالة أنباء/خاما برس/ الأفغانية - لإبلاغها بأنها لم تعد تقبل نتائج اختبار كورونا من هذه المستشفيات والمختبرات.



ويُزعم أن بعض مختبرات ومستشفيات العاصمة قدمت شهادات اختبار (كوفيد-١٩) مزيفة ، كما تواترت أنباء تفيد بأن الخدمات الجوية في الإمارات العربية المتحدة وجهت شكاوى واتهامات بناء على تقديم شهادات اختبار فيروس كورونا مزيفة.



وقالت هيئة الطيران المدني الأفغانية إنها أرسلت الخطاب بعد أن تقدم عدد من شركات الطيران بشكاوى مماثلة.



وبحسب هيئة الطيران، فقد حصل بعض الركاب والمسافرين على شهادات اختبار كورونا سلبية من نفس المعامل، فيما جاءت نتيجة اختبارهم في الخارج إيجابية.

وعلى الجانب الآخر نفت المعامل الطبية هذه المزاعم.