رغم إعلان أثينا استعدادها للحوار..أردوغان يهدد اليونان

في استفزاز معتاد، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، اليونان، ملوحًا برد "تستحقه أثينا" على التوتر في شرق المتوسط.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: "سنستمر في تقديم الردود التي تستحقها اليونان وقبرص"، مدعيًا أنهما لا يفيان بوعودهما في المحادثات التي أجريت في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

كان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أكد اليوم الأربعاء، استعداد أثينا للحوار مع تركيا على أساس حسن الجوار ومبدأ احترام السيادة.

وأوضح دندياس أن تركيا تسببت في المزيد من الاضطرابات في المنطقة.

وأكد وزير خارجية اليونان أن نشاطات تركيا بالمتوسط تمثل خرقا لمواثيق الأمم المتحدة.

وأعلنت اليونان أن سفينة التنقيب التركية "أوروج ريس"، التي أرسلتها أنقرة لاستئناف أنشطة استكشافية جديدة في منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو، دخلت الجرف القاري اليوناني صباح أمس الثلاثاء.

وأكدت اليونان أنها لن تتفاوض مع تركيا قبل سحب سفينة التنقيب من مياهها في المتوسط.

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن سفينة المسح الزلزالي التركية وصلت إلى الموقع الواقع في شرق البحر المتوسط لتبدأ عملها في تلقي القراءات اليوم الأربعاء.