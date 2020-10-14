كمبوديا: إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات العارمة

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث في كمبوديا خون سوخا، إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص جراء الفيضانات العارمة التي تشهدها البلاد منذ بداية الشهر الجاري.



وقال سوخا - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الأربعاء - إن الفيضانات اجتاحت 19 مقاطعة من أصل 25، مما أثر على نحو 140 ألف شخص.



وأضاف أن الفيضانات دمرت أيضا آلاف الهكتارات من الأرز، بينما العاصمة بنوم بنه لم تتضرر بشدة، على الرغم من أن الشرطة نقلت أكثر من 500 أسرة في الجزء الجنوبي من المدينة إلى مكان آمن.



وكانت الفيضانات قد تسبب في مصرع 11 شخصا على الأقل إما غرقا أو صعقا بالكهرباء، فيما أمر رئيس الوزراء هون سين، السلطات المحلية بتقديم المساعدات للمتضررين من هذه الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا.