مصادر دبلوماسية: أوروبا تخطط لإجراء صادم ضد روسيا

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن وجود نية من قبل الاتحاد لمعاقبة روسيا، إزاء قضية تسميم ومحاولة اغتيال المعارض الروسي أليكسي نافالني.

أوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات صادمة ضد 6 أشخاص على خلفية تسمم المعارض الروسي نافالني.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، كما يأتي بعد قرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد أمس الأول الاثنين للبدء في الإعداد لعقوبات جديدة.

وسيجري العمل على صياغة العقوبات التي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر، ومن الممكن أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة.

وتعافى المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي تقول ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" من غيبوبة مستحثة طبيًا وفصل عن جهاز التنفس، حسب مستشفى شاريتيه برلين.

أعلن مستشفى شاريتيه برلين في السابع من سبتمبر الماضي، أنه تم إخراج المعارض الروسي نافالني، الذي تعرض للتسمم، من غيبوبته، وأعلن المستشفى في بيان أن حالة نافالني "تحسنت".

وأظهرت اختبارات السموم التي أجريت في معمل تابع للجيش الألماني أن نافالني تم تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره في العهد السوفييتي.

ومَرِض نافالني (45 عامًا)، وهو ناشط محارب للفساد وأحد أشد معارضي الرئيس الروسي، خلال استقلاله طائرة في سيبيريا الشهر الماضي، وخضع للعلاج في البداية في مستشفى في سيبيريا قبل نقله إلى برلين.

وتنفي الحكومة الروسية أي تورط لها في التسميم الذي تسبب في توتر العلاقات بين موسكو وبرلين، بل وندد الكرملين بمحاولات "عبثية" لاتهام روسيا بتسميم المعارض الأبرز للكرملين.

وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم المستشارة الألمانية أن أنجيلا ميركل، إنه لا تستبعد أن تكون هناك تداعيات على مشروع أنابيب غاز "نورد ستريم 2" إذا فشلت روسيا في إجراء تحقيق شامل بشأن تسميم المعارض أليكسي نافالني.