تركيا تسببت في المزيد من الاضطرابات.. اليونان: مستعدون لـ الحوار ولكن بشرط

أعرب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء، عن استعداد أثينا للحوار مع تركيا على أساس حسن الجوار ومبدأ احترام السيادة.

وأوضح دندياس أن تركيا تسببت في المزيد من الاضطرابات في المنطقة.

وأكد وزير خارجية اليونان أن نشاطات تركيا بالمتوسط تمثل خرقا لمواثيق الأمم المتحدة.

وأعلنت اليونان أمس، الثلاثاء، أن سفينة التنقيب التركية "أوروج ريس"، التي أرسلتها أنقرة لاستئناف أنشطة استكشافية جديدة في منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو، دخلت الجرف القاري اليوناني صباح، الثلاثاء.

وأكدت اليونان أنها لن تتفاوض مع تركيا قبل سحب سفينة التنقيب من مياهها في المتوسط.

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن سفينة المسح الزلزالي التركية وصلت إلى الموقع الواقع في شرق البحر المتوسط لتبدأ عملها في تلقي القراءات يوم الأربعاء.

وفي خطوة لإحياء التوترات مع اليونان، أرسلت أنقرة سفينة أوروك ريس إلى منطقة متنازع عليها بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل التركي يوم الاثنين.

وقالت اليونان إنه كان "تصعيدا كبيرا" لنزاعهما حول الحقوق البحرية والمطالبات بالموارد الهيدروكربونية في المنطقة.