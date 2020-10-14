وزير الصحة الروسي: الوضع لا يزال متوترًا للغاية بشأن "كورونا" في بلادنا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن الوضع فيما يتعلق بفيروس " كورونا " في بلاده لايزال متوترًا للغاية، داعيا المواطنين إلى الامتثال لجميع المتطلبات الحالية للحد من المخاطر على البلاد واقتصادها.



وقال موراشكو - خلال اجتماع لللجنة مجلس الدوما للرعاية الصحية اليوم /الأربعاء/ - : " نرى أن الوضع اليوم ما زال متوترا، بل ومتوترا للغاية"، مضيفًا "نرى كذلك أنه ليس كل المواطنين، للأسف، ملتزمون بتنفيذ ما يُطلب منهم من توصيات وإجراءات".



وتابع وزير الصحة الروسي أن تصرفات السكان من حيث الامتثال للمتطلبات الوبائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" تعتبر عاملا رئيسيا من شأنه التقليل من المخاطر التي تتعرض لها البلاد، بما في ذلك بالنسبة للنشاط الاقتصادي.