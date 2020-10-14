كوريا الجنوبية: فتح قاعدة أمريكية سابقة أمام المواطنين بعد 81 عاما من الحظر

وأقامت حكومة مدينة إنتشون احتفالا في الموقع بمناسبة افتتاح أجزاء من قاعدة " كامب ماركت" أمام الجمهور، وذلك بعد 81 عامًا من تحولها إلى منطقة محظورة ، لقيام الجيش الإمبراطوري الياباني باستخدامها في عام 1939.
وتقدر مساحتها بـ 93 ألف متر مربع ، وكانت تضم في السابق ملعبا للبيسبول ومسبحا ومسرحا في قاعدة كامب ماركت الذي تبلغ مساحته 440 ألف متر مربع.
وتم استخدام الموقع السابق لـكامب ماركت كمصنع لتصنيع الأسلحة للجيش الياباني خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية قبل استيلاء الجيش الأمريكي عليه في عام 1945.
وفي ديسمبر من العام الماضي، تم تسليم 210 آلاف متر مربع من كامب ماركت إلى كوريا الجنوبية بموجب اتفاقية ثنائية، بينما سيتم إعادة 230 ألف متر مربع المتبقية لاحقًا.
وتخطط حكومة إنتشون لوضع إجراءات لاستخدام موقع كامب ماركت السابق بحلول ديسمبر من العام المقبل.
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