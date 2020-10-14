بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ إبريل.. ألمانيا تلمح لـ قيود صارمة للحد من كورونا

أعربت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن استعدادها لفرض قيود صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حسبما افادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت السلطات الصحية في ألمانيا، قد اعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل 5132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 334585 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في ألمانيا 9677 بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة.

وتعد تلك المرة هي الأولى منذ شهر إبريل، التي تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا حاجز الـ5 آلاف حالة.

وأعلنت المستشارة الألماني، أنجيلا ميركل، أمس الثلاثاء، أن وباء كورونا ينتشر في كافة أنحاء أوروبا، محذرة من أن الوضع أصبح خطيرا مع تصاعد إصابات الفيروس.

وفي وقت سابق، قالت حكومة برلين إنها تستعد لنشر 15 ألف جندي للمساعدة بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد19 في أنحاء البلاد.

ويتزايد عدد مرضى كورونا المستجد في وحدات العناية المركزة الألمانية مرة أخرى ، بينما يستمر النقاش حول حظر تنقل لسكان المناطق عالية الخطورة.

كما قررت السلطات الألمانية، الاثنين، تشديد الإجراءات الوقائية بعد تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا، حيث فرضت في بعض المدن وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة وحتى في الطرقات والشوارع.

وألزمت الحكومة الألمانية بعض المدن أصحاب المطاعم والمقاهي والحانات بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساء، وتم تقليل عدد التجمعات المسموح ليصل إلى 20 شخصا فقط كحد أعلى.