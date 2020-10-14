لافروف: سنتعاون مع أي رئيس يختاره الشعب الأمريكي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستتعاون مع أي رئيس يختاره الشعب الأمريكي.



وقال وزير الخارجية الروسي - في تصريحات صحفية لعدد من الإذاعات الروسية اليوم الأربعاء - :"إن العلاقات بين موسكو وواشنطن لن تتغير كثيرا بغض النظر عما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية " .



وأضاف لافروف:" أن الرئيس فلاديمير بوتين قال إننا سنتعاون مع الرئيس والإدارة، التي ستنال دعم الشعب الأمريكي، وهذا هو مبدأنا".



وتابع:" بالطبع،الطرف الخاسر سوف يلقي بالاتهامات لأن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي أعلن أن الروس يرغبون في جلب منافسه للسلطة"، لافتا إلى أن الوضع في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة لن يتغير بشكل كبير بعد الانتخابات الأمريكية، موضحا أنه قد تكون هناك بعض الفروق في اتجاه أو آخر .