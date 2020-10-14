الصحة الإماراتية: تسجيل 1431 إصابة جديدة بـ كورونا

/أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 1431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.



وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الأربعاء/ - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 110 آلاف و39 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 450 حالة.



وأشارت إلى شفاء 1652 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 101 ألف و659 حالة.