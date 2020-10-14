وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الأربعاء/ - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 110 آلاف و39 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 450 حالة.
وأشارت إلى شفاء 1652 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 101 ألف و659 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الإماراتية: تسجيل 1431 إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.