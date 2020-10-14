الأردن : عقوبة فاعل جريمة الزرقاء

دوت الخليج :- شكلت حادثة بتر يدي فتى يبغ من العمر 16 عاما وفقئ عينية في الزرقاء على يد اشخاص بدافع الثأر ، حالة من الغضب الشعبي لبشاعة الجريمة وغرابتها .
وقالت معلومات : ان قانون العقوبات الاردني ينص على ان من قام بضرب آخر باداة حادة على وجهه يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن 7 سنوات .
وينص القانون على ان ما قام بقطع عضو او استئصال عضو او بتر طرف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات .
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