عاجل .. أيرلندا الشمالية تعلن حظرا لمدة 4 أسابيع بسبب كورونا

وقالت سلطات أيرلندا الشمالية، إن البارات والمطاعم ستغلق مع استثناء السماح بإيصال طلبات الطعام إلى المنازل، بينما ستغلق المدارس لمدة أسبوعين، مؤكدة أن ذلك يتضمن عطلة الهالوين من 19 وحتى 30 أكتوبر الجارى.
وأعلنت أيرلندا، الأحد، تسجيل 1080 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يعد رقما قياسيا، متجاوزا ذروة الجائحة فى أبريل الماضى.
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