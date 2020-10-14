”الوطني الفرنسي للصحة والبحث الطبي”: أكثر من 25 الف طلب من...

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحث الطبي (إينسرم) أنه تلقى أكثر من 25 الف طلب من الفرنسيين من جميع الأعمار على استعداد لاختبار اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المعهد في بيان - حسبما ذكرت قناة "سي نيوز" الاخبارية الفرنسية اليوم /الأربعاء/ - إن باحثيها يعتزمون الاستمرار في حشد المتطوعين الذين يرغبون في ذلك.. موضحا أن أي شخص يرغب في المشاركة بتجارب اللقاحات التي طورها المعهد لا يزال بإمكانه التقدم عبر منصة مخصصة تسمى "كوفيرإيفاك" ولا يوجد حد للعمر على أن يكون بلغ 18 عاما.

واكد البيان أنه لا يتم استبعاد الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس "سار-كوف-2" وطوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا من الاختبارات.. مشيرا إلى أن هناك تجارب المرحلة الثانية التي تهدف إلى دراسة قدرة اللقاحات على إنتاج استجابة مناعية لدى الأشخاص المسنين والذين تكون أجهزتهم المناعية ضعيفة بشكل عام والذين هم أكثر عرضة للإصابة بأشكال حادة من المرض، بالإضافة إلى ذلك، هناك تجارب المرحلة 3 والتي تدرس فعالية وسلامة اللقاحات المرشحة الواعدة على نطاق واسع.

وافاد البيان بأنه يمكن أن يبدأ هذان النوعان من التجارب بحلول نهاية العام الجاري اعتمادا على تطور الوباء في فرنسا والمناقشات الجارية مع الشركات المصنعة المسئولة عن تطوير اللقاح.. ملمحا إلى أن تجارب المرحلة الثالثة بدأت بالفعل في الخارج لكن لم تبدأ بعد في فرنسا في هذه المرحلة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قد ارتفع إلى 798 ألفا و257 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم /الأربعاء/ حسب توقيت /باريس/، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية