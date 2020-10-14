المغرب يزف بشرى سارة لمواطنيه بشأن الصلاة فى المساجد

بعد توقف دام نحو 7 أشهر بإغلاق المساجد، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب،إعادة فتح المساجد مع استثناء صلاة الجمعة بدءا من يوم الجمعة المقبلة ، في إطار التخفيف من حالة الطوارئ التي أعلنت الشهر الماضي بسبب كورونا.

وأوضحت الأوقاف فى المغرب، أن عدد المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة سيصل إلى 10 آلاف مسجد، ابتداء من صلاة يوم الجمعة المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها "ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة".

وأكدت، على أنه "ستراعى في المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة في المساجد التي سبق فتحها".

وشددت، على أنها ستتابع تطور الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والمحلي في البلاد.

وسجل المغرب إجمالي إصابات بكورونا بلغ 156946 حالة، و2685 وفاة.

وأعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي، وينتظر أن تنتهي المرحلة الثالثة منها في الـ10 من يوليو الحالي، لكنه أعلن في التاسع من يونيو الماضي، عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي بدرجات متفاوتة بحسب درجة تفشي عدوى فيروس كورونا في المناطق المغربية.

وشمل التخفيف إعادة فتح المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وتمديد ساعات فتحها، وكذلك فتح عدد من المصالح الصناعية والتجارية.

وسجلت حتى مساء الثلاثاء 288 إصابة جديدة بالفيروس و3 وفيات، ليصبح إجمالي الإصابات 1460 والوفيات 240، منذ ظهور الوباء في المغرب.