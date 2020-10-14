وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء، بأن الاقتحامات انطلقت من باب المغاربة، أحد أبواب المسجد، وصولا إلى باب الرحمة.
وفي سياق متصل، شرعت مجموعة من المستوطنين المسلحين ترافقهم جرافة إسرائيلية بشق طريق تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني في المنطقة الشرقية من القرية، وتمكن المواطن الفلسطيني برفقة عدد من سكان القرية من إيقاف الجرافة عن العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت حماية قوات الاحتلال.. 22 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.