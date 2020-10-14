تحت حماية قوات الاحتلال.. 22 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 22 مستوطنًا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء، بأن الاقتحامات انطلقت من باب المغاربة، أحد أبواب المسجد، وصولا إلى باب الرحمة.



وفي سياق متصل، شرعت مجموعة من المستوطنين المسلحين ترافقهم جرافة إسرائيلية بشق طريق تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني في المنطقة الشرقية من القرية، وتمكن المواطن الفلسطيني برفقة عدد من سكان القرية من إيقاف الجرافة عن العمل.