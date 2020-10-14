تركيا وأذربيجان لم توقفا عدوانهما.. أرمينيا تشتكي: الوضع في كاراباخ صعب جدا

أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، أن الوضع في إقليم ناجورني كاراباخ صعب جدا، مشيرا إلى ان أذربيجان وتركيا لم توقف عدوانهما؛ حسبما افادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت أذربيجان، في وقت سابق من اليوم، عن قصفها موقعا لإطلاق الصواريخ في إرمينيا، كما قصفت القوات معدات عسكرية أرمنية داخل أراضي أرمينيا في ضربة وصفتها بالاستباقية.

وحذر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأربعاء، من أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية فورا مع أي دولة تعترف باستقلال إقليم قره باغ، كما أكد مواصلة العمليات العسكرية في إقليم ناجورني كاراباخ.

من جانبه، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، إن أنقرة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم "لإخوتنا الأذربيجانيين"ن مشيرا إلى أن "اذربيجان تريد فقط تحرير أراضيها المحتلة، يجب على العالم أن يفهم أن هناك احتلالًا أرمينيًا لأراض أذربيجانية"، على حد قوله.

بدوره، كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن وجود خلافات بين بلاده وتركيا بشأن قضية قره باغ؛ مؤكدًا أن موقف موسكو يتعارض مع موقف تركيا بشأن الحل في إقليم كاراباخ.

وقال لافروف إن روسيا لم تصف تركيا حليفا استراتيجيا مقربا بل شريكا استراتيجيا، مشددًا على ضرورة أن "تكون تصرفات تركيا في قره باغ شفافة مثلما كانت في سوريا".