ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن لافروف قوله"يجب المحافظة على المصالح الاقتصادية، ويجب على الشركات الاقتصادية أن تقرر بنفسها، ما هو مفيد لها وما هو غير مربح، لكن الركض والتذلل لا تسمح به كرامتنا " .
وكان لافروف قد صرح أمس / الثلاثاء / أنه لا يستبعد أن روسيا قد تتوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي ، وذلك خلال تعليقه على وضع المعارض أليكسي نافالني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف عن أزمة نافالني: يجب الحفاظ على المصالح الاقتصادية بين روسيا وأوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.