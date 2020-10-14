التزام خلال مهلة معقولة.. الوفد اللبناني يوضح شروطه في أولى جولات مفاوضاته مع إسرائيل

أكد المتحدث باسم الوفد اللبناني، المكلف بملف التفاوض مع إسرائيل، العميد الركن بسام ياسين، تطلع بلاده إلى ترسيم الحدود البحرية ضمن مهلة زمنية معقولة.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، ذكر ياسين أن البلاد تتطلع لتسيير عجلة التفاوض بوتيرة تمكنها من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة.

وشدد ياسين على ضرورة وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها المبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات.

وانتهى اليوم، الأربعاء، الاجتماع الأول بين وفدي لبنان وإسرائيل، بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عنها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر عسكري لبناني قوله إنه من المقرر أن تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود المتنازع عنها في الـ 28 من أكتوبر الجاري.

وبدأت اليوم، الأربعاء، المحادثات بين وفد لبناني وآخر إسرائيلي بخصوص ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، في الناقورة.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، توجه الوفد اللبناني اليوم إلى بلدة الناقورة برئاسة العميد الركن بسام ياسين للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك في حضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر وقائد "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول.

وقبل ساعات من بدء المفاوضات، استنكر كل من "حزب الله" و"حركة أمل" مشاركة أي مدني في الوفد اللبناني، حيث اعتبرا أن "إتفاق الاطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود مخالف لاتفاق الاطار ولمضمون تفاهم نيسان".

فيما ذكرت إذاعة "MTV" أن الوفد الإسرائيلي ضم 5 مدنيين وعسكريين بدلًا من 5 مدنيين وعسكري واحد كما كان مقررا.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أعلن مطلع أكتوبر الجاري أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

وقال إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.