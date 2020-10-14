خرب الهدنة.. أردوغان يشعل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا بتصريحات جديدة

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لأذربيجان في مواجهة أرمينيا.

وقال أردوغان في تصريحات له إن أذربيجان تريد تحرير أراضيها المحتلة، مدعيًا أن هناك منذ 30 عاما مماطلة ممنهجة لقضية إقليم ناجورني كاراباخ.

وزعم أن أنقرة لم ترسل مسلحين من سوريا إلى منطقة كاراباخ، وذلك على الرغم من التقارير الدولية والأدلة التي أكدت أن تركيا دعمت أذربيجان بآلاف من المرتزقة.

تأتي تصريحات أردوغان، في الوقت الذي اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، تركيا بتخريب اتفاق الهدنة في ناجورني كاراباخ.

وأكد باشينيان أن أنقرة تحرض أذربيجان على مواصلة القتال في كاراباخ، موضحا أن موقف تركيا من الصراع في الإقليم يهدف إلى توسيع نفوذها في منطقة جنوب القوقاز.

ودعا أذربيجان إلى تقديم تنازلات في أي محادثات مع أرمينيا بشأن التوصل إلى تسوية حول ناجورني كاراباخ.

وأشار رئيس الوزراء الأرميني إلى اعتقاد أذربيجان بأنها ستواصل الأعمال العسكرية ما لم تغير تركيا موقفها من الأزمة.

كانت أرمينيا وأذربيجان، تبادلتا الاتهامات بشن هجمات جديدة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد التوصل إليه إثر مفاوضات طويلة جرت في موسكو بعد أسبوعين من صراعات عنيفة وقعت في إقليم كاراباخ.