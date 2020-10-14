إيران تسجل 4830 إصابة جديدة بـ كورونا.. وفرض حظر على 5 مدن

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنها سجلت 4830 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 513219 شخصًا، بينهم 4609 حالات حرجة.

كما سجلت الوزارة 279 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 29349 وفاة.

وبدوره، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكس، اليوم الأربعاء، فرض حظر على السفر في 5 مدن كبرى، خلال أيام العطلة الثلاثة، بسبب ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا في إيران.

وقال نمكي، على هامش اجتماع الحكومة، إن الرئيس حسن روحاني وافق على طلب إغلاق 5 مدن، هي: طهران وكرج ومشهد وأصفهان وأرومية، خلال عطلة الأيام الثلاثة المقبلة.

وأضاف نمكي أن سبب الحظر هو "الانتشار الكبير للمرض في هذه المدن، وتجنب "مشاكل أسوأ".