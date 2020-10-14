ناكرة للجميل.. مي خربش تثير غضب السعودية.. وأمراء: يوم حزين لنا

بعد سنوات طويلة من الدعم المتواصل واللامحدود الذي قدمته المملكة العربية السعودية للبنان وللشعب اللبناني ولازالت، خرجت اللبنانية مى خربش نائب رئيس التيار الوطني الحر بتصريح أثار استياء السعوديون ودفع عدد من الأمراء للرد عليها.

وأثار اختيار السياسية اللبنانية، مي خريش، ، إيران على السعودية، موجة غضب عارمة بين نشطاء ورواد موقع التواصل الإجتماعي بعد ردها على سؤال للإعلامي اللبناني طوني خليفة فى برنامج "سؤال محرج" عبر صوت بيروت انترناشيونال حيث قالت: "عندي تجارب ومخبريني وكذا، الدولتين أنا أكيد لم أزرهم.. تسألني في السياسة، بالسياسة يمكن بعد.. لا أختار إيران، نعم.

وخرج عدد من الأمراء السعوديون برد حازم على اللبنانية خربش، عقب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد،بتغريدة قال فيها: "هذا يوم حزين لنا كسعوديين ..احفظوا هذا التاريخ من اكتوبر .. مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم".

أما الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود فعلق بتغريدة قال فيها: "إختيارك يا مي خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي و السياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار والانفجار، ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران".