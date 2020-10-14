اتفاق عُماني بريطاني فى مجال الاستزراع السمكي

وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية تعاون مع مركز علوم البيئة البحرية البريطانية بهدف تأسيس نظام إدارة لصحة الكائنات المستزرعة وضمان استمرارية مشاريع الاستزراع السمكي في السلطنة. وقع الاتفاقية عن الجانب العُماني المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية ومن جانب المركز البريطاني الدكتور تيم جرين الرئيس التنفيذي للمركز. يهدف برنامج التعاون إلى تأسيس نظام فعال ومنظم لإدارة صحة الكائنات المستزرعة وضمان استمرارية مشاريع الاستزراع السمكي في السلطنة حيث يشمل البرنامج تدريب وتأهيل الباحثين وإكسابهم المهارات الفنية من خلال التدريب العملي لتلبية احتياجات قطاع تربية الأحياء المائية في مجالات صحة الكائنات المائية وتحليل المخاطر وإدارتها إضافة إلى إدارة بيانات الاستزراع وربطها بالمعايير الدولية للاستزراع السمكي والثروة السمكية.

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