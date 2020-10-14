تهديد كبير لـ المنطقة.. وزير الخارجية السعودي يشتكي إيران لـ بومبيو

كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء، عن خطورة البرنامجين النووي والصاروخي لإيران على المنطقة بأكملها.

ووفقا لـ "العربية"، قال وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه بنظيره الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإطلاق "الحوار الاستراتيجي بين البلدين" إن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدا كبيرا للمنطقة، داعيا إلى التصدي لزعزعة إيران لاستقرار المنطقة.

وبدوره، أكد بومبيو أن إيران تهدد أمن المنطقة وأمن السعودية معا.

وانطلق اليوم، الأربعاء، "الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي" في العاصمة الامريكية حيث تناول وزيرا خارجية البلدين الأمن المشترك وتعزيز التعاون العسكري معها.

كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن تطلعات المملكة لتعزيز العلاقات مع واشنطن وبحث تعزيز استقرار المنطقة.

وتابع قائلا: " سنعزز التعاون الدفاعي والتجاري مع واشنطن"، مشيرا إلى أن قوى الإرهاب تواصل تهديد استقرار المنطقة.

وشدد الوزير السعودي على مواصلة الرياض جهودها في مواجهة كورونا بصفتها رئيسا لقمة العشرين.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الخارجية السعودية إن "الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي" يستعرض اليوم الشراكة بين البلدين. وستركز جلسات الحوار على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية الممتدة لعقود بين السعودية والولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية السعودية أن الحوار الاستراتيجي مع أمريكا يناقش أيضا محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز التعاون العسكري والأمني على أجندة الحوار الاستراتيجي مع واشنطن. كما يركز الحوار الاستراتيجي مع أمريكا أيضا، على الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة.

وترتبط السعودية وأميركا بعلاقات دبلوماسية وتجارية وثيقة منذ عقود، وتعد المملكة شريكا استراتيجيا لواشنطن في المنطقة.