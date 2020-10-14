مرتفعة عن أمس.. السعودية تسجل 501 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية. ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، سجلت الوزارة خلال اليوم السابق، 501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 340590 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 481 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 326820 حالة. وأكدت الصحة، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5108 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8662 والحالات الحرجة 830 حالة. وكانت المملكة سجلت أمس 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعكس ارتفاع الإصابات اليوم.

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