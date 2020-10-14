اليوم.. السعودية تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية للراغبين في أداء العمرة

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، موعدا لبدء التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.

وافادت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " بأنه بدءا من اليوم يتم التسجيل عبر تطبيق " اعتمرنا " في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة التي ستستقبل المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.