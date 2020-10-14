حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، موعدا لبدء التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.
وافادت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " بأنه بدءا من اليوم يتم التسجيل عبر تطبيق " اعتمرنا " في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة التي ستستقبل المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.
وكانت الحياة قد عادت لتدب من جديد في مكة ، بعد ركود دام سبعة أشهر مع عودة المعتمرين إليها، وذلك بعد أن قررت السلطات السعودية رفع الحظر الذي فرضته على أداء العمرة جزئيا.
وقررت السعودية السماح للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة بمعدل ستة آلاف معتمر يوميا.
ومن المقرر أن تفتح المملكة أبوابها للمسلمين من الخارج اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.
وكانت رئاسة شؤون الحرمين وضعت مجموعة من إجراءات الأمن والسلامة لقاصدي المسجد الحرام، وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقًا كالتباعد الجسدي في الطواف بالبيت العتيق، حيث عملت على ذلك مع إدارة الحشود، والشؤون الإرشادية والتوجيهية، والإدارات المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. السعودية تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية للراغبين في أداء العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.