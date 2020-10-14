الرئاسة اللبنانية تعلن موعد الاجتماع الثاني لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون اليوم الأربعاء، في مكتبه بقصر بعبدا، رئيس الوفد التقني المكلف بالتفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسين.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، اطلع عون من ياسين على تفاصيل الاجتماع الأول من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، الذي انعقد في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" في الناقورة.

وعرض رئيس الوفد، المواقف التي صدرت من الأطراف المشاركة في الاجتماع، لافتا إلى أن الاجتماع الثاني سيعقد في الناقورة يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت عن مصدر عسكري لبناني قوله إنه من المقرر أن تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود المتنازع عنها في الـ 28 من أكتوبر الجاري.

وانتهى اليوم الاجتماع الأول بين وفدي لبنان وإسرائيل، بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عنها.

وأكد المتحدث باسم الوفد اللبناني، المكلف بملف التفاوض مع إسرائيل، العميد الركن بسام ياسين، تطلع بلاده إلى ترسيم الحدود البحرية ضمن مهلة زمنية معقولة.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، ذكر ياسين أن البلاد تتطلع لتسيير عجلة التفاوض بوتيرة تمكنها من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة.

وشدد ياسين على ضرورة وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها المبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات.

وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية على المفاوضات الأولية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أنها جاءت بناءة ومثمرة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

فيما ذكرت السلطات الإسرائيلية أنها ستواصل المحادثات الحدودية مع لبنان لإعطاء فرصة للعملية أن تتم.