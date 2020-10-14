حقيقة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا

قال مصدر بالحكومة الألمانية إنه من غير المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا في قمته المقرر لها غدا الخميس وسط نزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط.

وصرح المصدر الألماني في تصريحات إلى وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن اليونان طلبت إثارة القضية في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الذي يستمر يومين في بروكسل.

وطالب الخبير السياسي هانز كريبي، الاتحاد الأوروبي، بأن يكون لاعبًا وليس حكمًا في مواجهة تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال كريبي في مقال لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، "لقد حان الوقت لأن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن صورته المعتادة القديمة كحكم يلتزم بالقواعد الدولية ويصبح لاعبًا في عالم يسعى فيه قادة مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحقيق مصالح دون التخوف من توبيخ الكتلة".

ودعا الاتحاد للارتقاء إلى مستوى التحول إلى لاعب عالمي لا يقتصر على أدوات السياسة والإجراءات والآليات.

وتدخل أردوغان في شؤون سوريا وليبيا، كما نفذ عمليات عسكرية متكررة استهدفت القوات الكردية في العراق، وقام بانتهاكات في شرق البحر المتوسط ما أدى إلى الدخول في نزاع مع اليونان وقبرص.

وقال كريبي إن السلطان العثماني يعيد رسم خريطة شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو تطور يشير إلى حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تبني "عقلية جديدة وردود أفعال استراتيجية وأخلاقيات".