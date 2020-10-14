رئيس وزراء اليونان يناقش مع رئيس بلغاريا سبل التعاون فى الدفاع والطاقة والاقتصاد

وأشار ميتسوتاكيس، خلال لقائه مع الرئيس البلغاري، إلى الاستفزازات التركية الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط وقبرص، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.
وبحث الجانبان أيضًا سبل التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والاقتصاد، فضلًا عن التقدم الذي أحرزته دول البلقان إزاء الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
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