بسبب كورونا.. قيود جديدة على التنقل بين المدن الإيرانية

فرضت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، قيودا جديدة على حركة التنقل من وإلى 5 مدن أبرزها العاصمة طهران، وذلك مع ارتفاع قياسي في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت وزارة الصحة الإيرانية وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية إم السلطات قررت منع الدخول والخروج من العاصمة، ومدن كرج ومشهد وإصفهان وأروميه.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات خاصة بوسائل النقل الخاصة فقط، وتستثنى منه وسائل النقل العام كالحافلات والطائرات، وسيكون قابلا للتجديد زمنيا أو توسعته ليشمل مدنا أخرى.
ويبدأ هذا القرار في التطبيق اعتبارا من منتصف الليلة، وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الجاري.
وارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة تسجيل أعداد قياسية للإصابات والوفيات في إيران، في مسار تصاعدي للحالة الوبائية اعتبارا من مطلع سبتمبر، بعد تراجع لأسابيع.
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