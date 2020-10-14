بعد إقالة والي كسلا.. السودان يفرض حظر تجول في بورتسودان وسواكن

فرض السودان، الأربعاء، حظرا للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن بسبب اشتباكات عرقية.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أعلنت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر برئاسة الوالي مهندس عبد الله شنقراي، قرارًا بفرض حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتي الرابعة صباحًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وعزت اللجنة القرار للظروف الأمنية التي تعيشها الولاية بسبب الاحتجاجات علي قرار اعفاء والي كسلا صالح عمار.

وقالت لجنة الامن أن المحتجين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلي ميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن وبعض طرق الأحياء الطرفية بمدينة بورتسودان.

شهدت بعض أحياء مدينة كسلا شرقي السودان مساء يوم الثلاثاء، تصعيدا واحتجاجات على إعفاء والي كسلا، وأصدرت نظارة عموم قبائل البني عامر بيانا انتقدت فيه قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إعفاء وعمار.

وكان حمدوك قد أصدر، أمس الثلاثاء، قرارًا أعفى بموجبه والي "كسلا" من منصبه، وأشارت "سونا" إلى أن عمار كان قد جرى تعيينه ضمن الولاة المدنيين في شهر يوليو الماضي.