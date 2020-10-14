انتهاء أولى محادثات الترسيم بين لبنان وإسرائيل والاجتماع المقبل 28 أكتوبر

بيروت ـ واشنطن ـ رويترز: قالت مصادر دفاعية لبنانية إن مفاوضين من لبنان وإسرائيل اجتمعا لفترة وجيزة أمس لإجراء محادثات بخصوص ترسيم الحدود.

وأضافت أن الاجتماع انتهى بعد ساعة فقط واتفق المفاوضون على اللقاء مجددا يوم 28 أكتوبر.

وتأتي المحادثات التي توسطت فيها واشنطن بعد جهود دبلوماسية أميركية استمرت ثلاث سنوات لحل الخلاف المتعلق بمياه المتوسط التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وشوهدت طائرتان عسكريتان لبنانيتان تحضران الوفد اللبناني إلى الاجتماع.

ويقول حزب الله، الذي خاض حربا مع إسرائيل لأكثر من شهر في عام 2006، إن المحادثات ليست مؤشرا على عملية لصنع سلام معها. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي أيضا إن التوقعات بشأن الاجتماع يجب أن تكون واقعية.

وانتقدت جماعة حزب الله وحليفتها حركة أمل تشكيل الفريق اللبناني المفاوض ودعتا إلى تغيير فريق المفاوضين قبل ساعات من الاجتماع الأول.

وقالت جماعة حزب الله وحركة أمل في بيان إن فريق التفاوض يجب أن يتكون من مسؤولين عسكريين فقط وألا يضم مدنيين أو سياسيين.

وقال البيان “إن حركة أمل وحزب الله يطالبان بالمبادرة فورا إلى العودة عن هذا القرار وإعادة تشكيل الوفد اللبناني بما ينسجم مع اتفاق الإطار”.

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب الرئيس ميشال عون الحليف السياسي لحزب الله الذي تولى مسؤولية تشكيل فريق المفاوضين. وقالت رئاسة الجمهورية الثلاثاء إن المفاوضات ستقتصر على الجوانب الفنية.

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