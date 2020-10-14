باكو ـ رويترز: نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن إلهام علييف رئيس أذربيجان قوله إن أذربيجان مستمرة في عملية عسكرية لتحرير أراضي في ناجورنو قرة باغ.

وتجدد القتال في إقليم ناجورنو قرة باغ والمناطق المحيطة به هو الأسوأ منذ وقف لإطلاق النار في عام 1994 أنهى حربا على الإقليم المنشق سقط فيها 30 ألف قتيل على الأقل.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الثلاثاء الاتهامات بانتهاك هدنة تم التوصل إليها قبل أيام ، فيما أشعل مخاوف مجموعات دولية من تفجر أزمة إنسانية في المنطقة.

وتتداعى الهدنة الإنسانية، التي توسطت فيها روسيا، رغم تصعيد النداءات من القوى العالمية لوقف القتال. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومجموعة مينسك بين الداعين لمزيد من الالتزام ببنود الهدنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أذربيجان مستمرة في عملياتها العسكرية بناجورنو قرة باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.