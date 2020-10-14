سفينة التنقيب التركية تبدأ عملياتها قبالة اليونان

إسطنبول ـ رويترز: قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز إن سفينة تنقيب تركية وصلت إلى موقع عملياتها في شرق البحر المتوسط وبدأت في تسجيل قراءات.

وأرسلت أنقرة السفينة أوروتش رئيس إلى منطقة متنازع عليها قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل التركي يوم الاثنين. ووصفت اليونان الخطوة بأنها “تصعيد كبير” في نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية في موارد النفط والغاز بالمنطقة.

وقال دونميز في مؤتمر عبر الفيديو “وصلت أوروتش رئيس إلى المنطقة التي ستمارس فيها نشاطاتها في شرق المتوسط. بدأت التجارب وبدأنا نستقبل أول قراءات سيزمية”.

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