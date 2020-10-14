العشرون تمدد تجميد ديون الدول الأشد فقرا

بروكسل ـ واشنطن ـ لندن ـ رويترز: تعمل دول مجموعة العشرين للاقتصادات على تمديد تجميد ديون بمليارات الدولارات للبلدان الأشد فقرا في العالم لمساعدتها في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا مع تبنى نهج مشترك في التعامل مع إعادة هيكلة الديون الأطول أجلا.

وصاغ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الصين والولايات المتحدة وبقية بلدان المجموعة خططهم في مسودة بيان اطلعت عليه رويترز قبل وضع اللمسات النهائية عليه في اجتماع عبر الإنترنت أمس. وقال أحد المصادر إن الصين، أكبر مقرض جديد لاقتصادات الأسواق الناشئة، عارضت تبني إطار عمل مشترك للتعامل مع مخاوف الدين بخلاف آلية مجموعة العشرين لإرجاء سداد الدين وهي خطوة دعمتها مجموعة الدول السبع الكبرى للاقتصادات المتقدمة. وأضاف المصدر “المعركة لم تقترب من نهايتها”. وصرح المصدر بأن مسؤولين صينيين قالوا إن بكين لا يمكنها الالتزام بتخفيضات دين مستقبلية ضمن إطار العمل المشترك نظرا لأن ذلك يتعارض مع القانون الصيني. وقال مصدر ثان إن أحد الحلول قد يكون الأخذ في الاعتبار حاجة كل بلد للعمل عبر “إجراءات الموافقة المحلية” في الوقت المطلوب.

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