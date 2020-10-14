سوريا تستعد لذروة تفش جديد للفيروس

دمشق ـ «الوطن»:

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس إطلاق غرفة إدارة الطوارئ استعدادا لذروة تفشٍّ جديدة لفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة أن غرفة إدارة الطوارئ “تهدف إلى تنظيم حركة سيارات الإسعاف التي تنقل مرضى كورونا إلى المستشفى المناسب حسب إشغال الأسرة وتوافرها من خلال الربط مع محطات نداء الإسعاف”. وأضافت الوزارة أنها في طور استكمال مستشفى للطوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، يتسع لـ120 سريرا إضافة إلى 100 أخرى جاهزة لوضعها في الخدمة عند الحاجة. من جهة اخرى، شددت وزارة التربية السورية على ضرورة إجراء فحوصات كورونا في المدارس. وذكرت مديرة الصحة المدرسية هتون الطواشي أن عدد الإصابات في المدارس بفيروس كورونا المستجد قد ارتفع إلى 101 إصابة أكثر من نصفهم من الطلاب.

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