«إيلي ليلي» توقف مؤقتا تجارب عقارها لعلاج كورونا

نيويورك ـ رويترز: قالت شركة (إيلي ليلي) الأميركية لصناعة الأدوية إن التجارب السريرية التي تمولها الحكومة لعلاج مرض كوفيد19 بالأجسام المضادة جرى إيقافه مؤقتا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت مولي ماكولي المتحدثة باسم الشركة في بيان “لزيادة الحذر، أوصت لجنة “أكتيف3” المستقلة لمراقبة سلامة البيانات بوقف مؤقت لعملية التسجيل، وتدعم الشركة قرار اللجنة المستقلة لتضمن بحذر سلامة المرضى المشاركين في هذه الدراسة”. والعقار الذي تطوره شركة ليلي مشابه لعلاج شركة ريجينيرون لصناعة الأدوية الذي تلقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إصابته بمرض كوفيد19.

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