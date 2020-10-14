الليرة التركية تشهد انهيارا جديدا

وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، انخفضت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى لتهبط إلى مستويات 7.9498 لتستكمل بذلك سلسلة انزلاقها التى قد بدأت منذ أغسطس الماضى. ويأتى ذلك مدفوعا بتضرر تركيا من جائحة كوفيد19 بالإضافة إلى الصراعات الجيوسياسية المتنوعة التى تدخل فيها تركيا خلال الوقت الحالى على العديد من الجبهات والتى كانت آخرها دخول تركيا فى الصراع الدائر بين أرمنيا وأذربيجان، وهو ما دفع السوق الاستثمارى لتوقع استمرار انخفاض الليرة خلال الفترة المقبلة إلى مستويات قياسية.

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