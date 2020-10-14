توقيف مصور وناشر فيديو فتى الزرقاء

دوت الخليج:- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه جرى من خلال التحقيق تحديد هوية مصور وناشر الفيديو الذي جرى تداوله امس وظهر خلاله الفتى الذي تعرض للاعتداء امس في محافظة الزرقاء .
واضاف الناطق الاعلامي انه جرى توديع ذلك الشخص للمدعي العام والذي قرر توقيفه لمدة اسبوع في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهم:
- مخالفة المادة ١١ من قانون الجرائم الإلكترونية.
- خرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين عن طريق استخدام التصوير بالفيديو وفقاً لأحكام قانون العقوبات
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